Karina se desquicia al ser incapaz de explicar condonaciones ilegales a empresarios y familiares (VIDEO)

Karina Pérez Popoca evitó declarar sobre las condonaciones irregulares realizadas en su calidad de Presidente Municipal de San Andrés Cholula, por lo que se victimizó con la supuesta violencia política de género, esto tras ser exhibida por CAMBIO en las corruptelas incurridas por la alcaldesa morenista.

En este sentido, la alcaldesa sanandreseña se revictimizó señalando que, durante su gestión ha sido víctima de violencia política de género por los medios de comunicación que constantemente atacan a su persona y sobre todo a su administración, sin embargo, no negó las acusaciones de corrupción de las que es acusada.

"No cabe duda que he sido víctima de violencia política de género, y ya lo he aclarado en varias ocasiones la ley me ampara para poder ejercer cualquier tipo de acción penal", dijo la alcaldesa morenista.

Cabe mencionar, que de acuerdo con la investigación realizada por CAMBIO, la presidenta municipal se vio beneficiada durante el año 2019 con "moches" provenientes de empresarios inmobiliarios y familiares, para autorizar condonaciones de impuestos, derechos y licencias de construcción sin autorización del Cabildo ni fundamento legal. Tales condonaciones violan la Constitución General de la República, así como diversos ordenamientos legales.

Asimismo, con base a documentación que CAMBIO tiene en su poder, se deja muy en claro la existencia de corrupción que existe en dicho municipio, pues en dicha documentación se refleja la condonación de impuestos para los beneficiados desde un 10 hasta incluso el 100 por ciento del perdón de estos pagos, generando violaciones a la Constitución General de la República, así como diversos ordenamientos legales.

Es así, como la alcaldesa sanandreseña una vez más ha sido evidenciada en actos de corrupción, pues hay que recordar que en semanas pasadas igualmente se vio involucrada en un tema similar al darse a conocer que su ayuntamiento, hizo un gasto mayor a los 42 millones de pesos, para la compra de cámaras de video vigilancia para su municipio a la empresa "E-Tek Proveedores de Informática y Servicios", la cual pertenece a su esposo Javier Elías Amaxal.