Karina Pérez elude explicar condonaciones ilegales y se refugia en halagos a Barbosa (VIDEOS)

La presidenta municipal de San Andrés Cholula fue exhibida por CAMBIO por eximir de pagos al Ayuntamiento a familiares y amigos, sin embargo, no descartó buscar la reelección para 2021

Karina Pérez Popoca evitó declarar sobre las condonaciones irregulares realizadas a familiares y amigos en su calidad de presidenta municipal de San Andrés Cholula y le ‘hizo la barba’ al gobernador Miguel Barbosa en repetidas ocasiones durante su llamado Segundo Informe con Valores. A pesar del escándalo, la alcaldesa no descartó buscar la reelección para 2021.

La alcaldesa eludió las preguntas de esta casa editorial y se victimizó por supuesta violencia política de género tras ser exhibida por CAMBIO por las corruptelas incurridas en la condonación de pagos de forma ilegal.

Durante su Segundo Informe, Pérez Popoca agradeció en repetidas ocasiones durante su discurso el apoyo del Ejecutivo estatal hacia su administración y destacó los supuestos logros de su gobierno, aunque evitó informar sobre los escándalos de corrupción que arrastra su gestión.

A pregunta expresa sobre las condonaciones a familiares y amigos de diversos pagos al Ayuntamiento sanandreseño, la edil morenista ‘se tiró al piso’ y señaló que durante su gestión fue víctima de violencia política de género por los medios de comunicación que constantemente atacan a su persona y sobre todo a su administración, sin embargo, no rechazó ni negó las acusaciones de condonaciones irregulares a empresarios y familiares, tal como lo exhibió CAMBIO.

“No cabe duda que he sido víctima de violencia política de género y ya lo he aclarado en varias ocasiones, la ley me ampara para poder ejercer cualquier tipo de acción penal”, dijo la alcaldesa morenista.

Cabe mencionar que de acuerdo con la investigación realizada por CAMBIO, la presidenta municipal fue beneficiada durante el año 2019 con ‘moches’ provenientes de empresarios inmobiliarios y familiares para autorizar condonaciones de impuestos, derechos y licencias de construcción sin autorización del Cabildo ni fundamento legal. Tales condonaciones violan la Constitución General de la República, así como diversos ordenamientos legales.

Asimismo, con base en documentación que CAMBIO tiene en su poder, se deja muy en claro la existencia de corrupción que hay en el municipio, pues en dicha documentación se refleja la condonación de impuestos para los beneficiados desde el 10 y hasta incluso el 100 por ciento del perdón de estos pagos, generando violaciones a la Constitución General de la República, así como diversos ordenamientos legales.

Es así como la alcaldesa sanandreseña una vez más ha sido evidenciada en actos de corrupción, pues hay que recordar que en semanas pasadas igualmente se vio involucrada en un tema similar al darse a conocer que su Ayuntamiento hizo un gasto mayor a los 42 millones de pesos para la compra de cámaras de videovigilancia para su municipio a la empresa E-Tek Proveedores de Informática y Servicios, la cual pertenece a su esposo, Javier Elías Amaxal.

No descarta buscar reelección en 2021

En entrevista para e-consulta, Pérez Popoca señaló que está pensando en una reelección para 2021 con el fin de mantenerse en el poder para desde ahí continuar con ola de corrupción al interior de su administración.

La alcaldesa sanandreseña aseguró que al llegar los tiempos electorales decidirá su futuro político, pues aún es muy temprano para hablar sobre lo que sucederá en Morena en el próximo proceso electoral y advirtió que la intención de su administración es impedir la llegada de alcaldes del pasado al municipio de San Andrés Cholula.