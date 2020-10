Gobierno de San Pedro entrega apoyos para reactivar la economía de artesanos

Con el objetivo de contribuir a la reactivación económica de familias cholultecas ante la contingencia sanitaria, especialmente las dedicadas a la venta de artesanías, el presidente municipal de San Pedro Cholula, Luis Alberto Arriaga Lila, junto con su esposa, la presidenta del DIF, Leticia Torres García, entregaron 46 apoyos económicos a comerciantes de la zona de las carretas del zócalo.

Acompañado además por el secretario de Gobernación, Carlos Ponce, y del director de Normatividad y Regulación Comercial, Víctor Pérez; el alcalde destacó que esta ayuda fue posible gracias a la transparencia y buen manejo de los recursos públicos, además de la voluntad de trabajar siempre de la mano con este sector.

“Estoy en el entendido de que con esto no les vamos a resolver la vida, no; pero lo que sí quiero que entiendan es que este gobierno sigue siendo un gobierno sensible, sigue siendo un gobierno humano, sigue siendo un gobierno que se pone la mano en el corazón”, expresó el alcalde.

Durante la entrega, hizo un llamado a no bajar la guardia con las medidas sanitarias preventivas, ya que si se continúa con la correcta aplicación, se evitará un rebrote en el municipio que impida nuevamente la suspensión de actividades en general.

"Ustedes son el corazón de San Pedro Cholula. Dentro de esta trinchera puedo ayudar a la gente, y eso es lo que hacemos todos los días, desde el primer día, desde el primer minuto en que ocupo el puesto de presidente municipal", enfatizó.

Finalmente invitó a que se continúe con la unidad en todos los ámbitos y sin distingos políticos, pues ello ha caracterizado a su administración, “y seguiremos trabajando para seguir haciendo una Cholula más solidaria, en donde todos estemos juntos, en donde no veamos colores, en donde no se vean partidos, en donde se vean solo ciudadanos”.