Marinos asfixiaron, balearon, lesionaron y degollaron a 4 vecinos de Tlahuapan

Los cuatro vecinos de la comunidad de Guadalupito Las Dalia, perteneciente al municipio de Santa Rita Tlahuapan, murieron por asfixia, bala, lesiones y degollamiento, indicó la autopsia a la que tuvo acceso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quien emitió una recomendación por la ejecución extrajudicial en la que incurrieron elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México en febrero de 2019.

La tarde del jueves 28 de febrero de 2019, se realizaron diferentes llamadas a los números de emergencia por disparos de arma de fuego en la comunidad de Guadalupito Las Dalias, en Tlahuapan, en donde se vieron involucrados elementos de la Marina.

Sin embargo, la noche de ese mismo día un grupo de personas bloqueó la autopista México-Puebla en ambos sentidos, pues una mujer señaló que los marinos levantaron a cuatro personas que se encontraban trabajando en un terreno de la junta auxiliar de Las Dalias.

“Pedimos que nos regresen a nuestros familiares, de lo contrario no abriremos la circulación ya que se llevaron a mi hijo, a un sobrino, los cuales no aparecen y no han sido presentados ante ninguna autoridad”, señaló entonces la afectada.

Los vecinos organizaron brigadas de búsqueda en diferentes zonas de la región desde la mañana del viernes 1 de marzo, pero no se logró dar con el paradero de los cuatro pobladores de la comunidad de Santiago Coltzingo, perteneciente al mismo municipio de Tlahuapan.

Hallan cuerpos ejecutados y semi enterrados

El 1 de marzo fueron hallados en la zona boscosa de San Felipe Hidalgo, en Nanacamilpa, Tlaxcala, cuatro cuerpos, tres de ellos semienterrados y uno más a unos metros. Fueron identificados como los levantados por los marinos en Guadalupito Las Dalias, Tlahuapan.

En entrevista para CAMBIO Regionales, los familiares reclamaron que: "No se vale, los echaron en un pozo como si fueran perros, tienen familia. No sé por qué hacen ese tipo de cosas cuando ellos saben que el dolor es dolor y hasta al ratero se le da su lugar para hacerle juicio. Nos hubieran dado a tiempo, ayer se los dijimos que estaban desaparecidos y no nos hicieron caso, ninguna institución, y mire, ahora nos los dieron: muertos", narró la mujer entre lágrimas.

Los cadáveres fueron llevados a bordo de una camioneta blanca particular con el apoyo de una patrulla municipal de Tlahuapan, a la junta auxiliar de Santiago Coltzingo, de donde eran originarias las víctimas para velarlos y sepultarlos.

Pobladores impiden exhumación de los cuatro ejecutados

Alrededor de las 10:00 horas del jueves 1 de agosto del 2019, arribaron elementos del Ministerio Público federal al panteón de la localidad de Santiago Coltzingo, en Tlahuapan, y comenzaron con los trabajos para la exhumación de los restos de cuatro personas, entre ellos un menor de edad, lo cual fue impedido por los pobladores y familiares.

Posteriormente se realizó la exhumación de los cuatro cadáveres y la autopsia arrojó que el cadáver del sexo masculino identificado como cadáver 30/127 2 y/o [V3] falleció por una asfixia mecánica en su modalidad de estrangulamiento armado, la cual se clasifica de moral.

El cadáver de sexo masculino identificado como ‘fosa 1, cadáver 4 y/o [V1]’ falleció a consecuencia de un traumatismo cortopunzante en cuello (degüello); mientras que el cadáver del sexo masculino identificado como cadáver 3 y/o [V2], falleció por herida penetrante y perforante de tórax; en tanto que el cadáver del sexo masculino identificado como cadáver 1 y/o [V4] falleció por traumatismo craneoencefálico severo.

Cámaras grabaron algunos hechos de la matanza

Una de las pruebas en manos de la Comisión son videos donde se observan cómo operaron los marinos aquel día de la matanza de cuatro vecinos de Santa Rita Tlahuapan; se observan disparos y hombres muertos tirados en la tierra.

“39.1. A las 23:00 horas del 6 de marzo de 2019, el agente del MPF ofreció como dato de prueba el disco que contiene el archivo 13.22.39.wmv, en el cual en el minuto 15:38 se aprecia el vehículo de SP1 en el que se encuentra la cámara, así como los vehículos de la SEMAR. En el minuto 15:40:15, se observa que salen de los matorrales (…) tres personas corriendo en diversas direcciones, tal como lo dice [SP1], en esa misma secuencia se observa más adelante cómo una de las personas que va corriendo está siendo perseguida por un marino quien visiblemente tiene en la mano un arma de fuego y la está accionando. Se alcanza a ver la deflagración y el humo que se emite de la pistola; (…) en el diverso archivo 155929 en el minuto 16:08 se observan dos elementos de la Marina y dos cuerpos tirados sin movimiento, se observa otro elemento del lado izquierdo del vehículo que aparece caminando que es el que conduce el elemento de la marina [sic] (…)”, indica.

La CNDH tiene todos los elementos de prueba para señalar como presuntos responsables de la matanza a los elementos de la Marina, quienes a través de los videos se observan los momentos de la ejecución de los cuatro.

“En el video que refirió mi homólogo (…) en el minuto 15:50:11 se observa un elemento que es [SP1] (…) en el cual se observa que del lado izquierdo lleva una pala y más adelante frente de la cámara que refiere que tiene el vehículo de Pemex se observa un vehículo de la Marina y (…) se observa un elemento de la Marina caminando rumbo a ese vehículo con un arma de fuego a la mano, así también se puede observar en uno de los videos que en el minuto 15:40:21 se describe del mismo que enfrente del mismo vehículo que refiere el órgano de prueba el señor [SP1] una de las personas; (…) una persona que viene corriendo directamente a dicho vehículo y también del lado derecho de dicho video se 34/127 observa un elemento de la Marina, el video es el número 13.22.39.wmv, así también se observa (…) en el mismo video pero en el minuto 15:40:22 la misma persona que le mencionó anteriormente un individuo del sexo masculino que tiene las manos en la cabeza, así también (…) en el mismo video pero en el minuto 15:48:39 se observa de una manera más clara como el elemento de Pemex tiene del lado izquierdo de su mano sosteniendo una pala y que más adelante se observa un vehículo también de la Marina y unos elementos de la Marina. Así también, en el minuto 15:50:22, se observa nuevamente el elemento de Pemex y más adelante como el vehículo de Marina va en movimiento, así también se observa (…) en el minuto 17:43:16 del mismo vehículo del órgano de prueba del ciudadano [SP1] de la cámara que trae (…) la camioneta de Pemex un vehículo de la Marina con varios elementos en un lugar bosquejo con uniforme táctico es el que utilizan el cual por la declaración de [SP1] (…) se observa efectivamente o tal vez alguno de los lugares que manifiesta que es un lugar bosquejo y que también (…) boscoso (…) se encuentran varios elementos de la Marina (…)”.

¿Sabes a donde podemos tirar a estos güeyes?, preguntó un marino

Un elemento de Seguridad Física de Pemex, que fue el guía para el recorrido en la zona de ductos por parte de los marinos, narró los hechos del 28 de febrero, en donde señaló: “la punta del convoy la tomó un vehículo de la SEMAR, recorrido que lo hacen por la carretera, llegan a una zona en donde habían encontrado tomas clandestinas y gente que los amenazaba y los corría del lugar, observan por el derecho de vía que es donde va el ducto de Pemex, es decir, del lado izquierdo de la carretera, y observa a unos 700 metros alrededor de seis personas, pero como el camino es malo y curveado, disminuyó la velocidad y volvió a ver a tres personas. Una corrió hacia su lado del vehículo y al parecer los otros dos corrieron hacia el lado de su copiloto, su unidad la detuvo en seco y es cuando el marino que iba de copiloto con [SP1] se baja repentinamente y comienza a disparar con sus arma de fuego, y lo pierde de vista al igual que a las dos personas, ya que al parecer corrió para perseguirlos o alcanzarlos. El de la voz le ordena: detente, no te muevas y la persona accede por su propia voluntad, recuerda que esta persona era físicamente de 1.60 de estatura, moreno, cabello corto parado, complexión regular, con un tatuaje en el brazo sin recordar figura. Durante ese tiempo estuvo tirado en el piso, después lo pasó de lado del piloto de su unidad en posición de cuclillas y, en todo momento, a lo lejos se escuchaban disparos de arma de fuego”, recuerda.

El trabajador de Petróleos Mexicanos mencionó en su declaración que “el marino que era su copiloto y le ordena al otro marino que estaba resguardando al joven retenido, que lo subieran a la batea de la camioneta de Pemex, entonces al de la voz le ordenan que se meta al derecho de vía, se regresa unos 50 metros rumbo a Moxolagua [sic], y toma el camino para ir a Las Dalias para regresar al punto inicial, y es donde observa a una persona tirada boca abajo sobre el derecho de vía. Al acercarse más al punto se percató que la persona tenía en su costado derecho sangre y por la posición en la que estaba tirado ya no se movía, se podía presumir que estaba muerto, se quiso detener pero el mando naval [AR1] le ordenó que se siguiera, avanzó unos 15 metros y observó a otros 2 cuerpos boca abajo, muertos”, señala.

No la vayas a cagar, le dice un mando naval a un subordinado: “en ese punto se detiene por instrucciones del mando naval [AR1], y suena su celular y se da cuenta que es personal del C5, pero el mando naval le dice que no conteste, pero el de la voz le dice que no puede hacer eso, que tiene que atender la llamada, procede a contestar y el elemento naval le dice que les diga que no hay novedades, entonces el compañero del C5 le dice que si está bien, ya que recibieron la noticia que había una situación con marinos y huachicoleros, termina la llamada por presión del Marino [AR1], quien le dice ‘no la vayas a cagar, ya estás adentro’, a lo que le respondió que lo que estaban haciendo no era lo correcto, pero no le hacían caso, solo le decían no la vayas a cagar, ya estás adentro, al tiempo que subieron los 2 cuerpos a su automotor.

El mando de la Marina pregunta a dónde pueden tirar a los ejecutados: “y le pregunta el mando [AR1] ¿sabes a dónde podemos tirar a estos güeyes? [sic], y el de 52/127 la voz le dice, yo no sé mi trabajo es vigilar el derecho de vía, y le pregunta el mando naval [AR1], entonces cuando te ocurre un evento qué haces, le contesta el compareciente, no hago nada, salgo corriendo, me retiro, el mando naval le dice, está bien yo ya sé dónde los vamos a llevar, retoman el camino hacia San Felipe (…)”.

Cabe destacar que dentro de la recomendación 37VG/2020 de la CNDH pide a la Marina-Arma de México que deberá de pagar la reparación integral de los daños a las familias de las cuatro personas que fueron ejecutadas por los marinos en febrero del 2019.