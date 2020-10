Policías de Huejotzingo reprimen protesta por aumento de secuestros

Los uniformador amenazaron al grupo de personas que se encontraban pintando las bardas ubicadas frente al Ex Convento de Huejotzingo con el hashtag #YaBasta, por no tener un permiso de la presidenta municipal

Huejotzingo Pue.- De acuerdo a un boletín que llegó a la redacción de Cambio Regionales, señala que el Miércoles 21 de octubre de 2020. Al filo de las 9:00hrs un grupo de 6 personas dio inicio al proyecto #YaBasta para embellecer bardas ubicadas frente al Ex Convento de Huejotzingo con el permiso de los dueños de la propiedad privada.

Una actividad con doble objetivo: embellecer bardas en malas condiciones del municipio de Huejotzingo y a su vez protestar de manera pacífica colocando el hashtag #YaBasta acompañado de cortas oraciones.

Mientras nos encontrábamos embelleciendo las bardas en el Callejón San Francisco, colocamos en una pared la frase “#YaBasta no más secuestros” con el consentimiento de la propietaria que durante esta administración sufrió el percance con un familiar. Tal como si fuéramos delincuentes, alrededor de las 2 de la tarde fuimos rodeados por más de 14 elementos de seguridad del H. Ayuntamiento de Huejotzingo 2018-2021 que preside la Maestra Angélica Alvarado Juárez, cerrando el callejón San Francisco con unidades de seguridad municipal por ambas entradas, argumentando que no podíamos continuar con la actividad y amenazaron con privarnos de la libertad por no contar con permiso de la Presidenta Municipal.

Artículo 6o. Derecho a manifestarte. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público.

Para iniciar el proyecto contamos con los permisos de los dueños de la propiedad privada, dichas bardas fueron construidas por los propietarios hace 45 años aproximadamente misma que no afecta la barda perimetral, ni el Ex Convento de Huejotzingo considerado Patrimonio de la humanidad.

El “policía sin cubreboca” que nunca quiso identificarse argumentó que: En Xalmimilulco ahorita tenemos el reporte de levantón y secuestro de dos menores de edad y una extorsión telefónica. (Adjuntamos audio de testigo).

Razón por la que no llegaron en la mañana a notificarnos que no debíamos continuar con el embellecimiento del lugar. Fue hasta la cuarta visita de los elementos de seguridad, que presentaron un documento que indicaba que aun siendo propiedad privada se debería tener en consideración la paleta de colores autorizada por el Ayuntamiento de Huejotzingo, Puebla.

En todo momento dejamos claro que el proyecto es sin fines políticos justificando que el color naranja que nos donaron, representa la fuerza de la juventud, que contábamos con permiso de los propietarios y que es un proyecto de embellecimiento y protesta pacífica.

Ante esta lamentable situación e intimidación por parte de los elementos de seguridad, las personas que integramos el proyecto tememos contra nuestra integridad física y moral como resultado del abuso de autoridad y a la mala información que el propio ayuntamiento ha dado a conocer de nuestro proyecto que es completamente pacifista.

El proyecto #YaBasta hace responsable al H. Ayuntamiento de Huejotzingo 2018-2021 de cualquier daño moral y físico que pueda ocurrirnos a cualquiera de los integrantes de este proyecto