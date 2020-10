Invita Cuautlancingo a concurso de murales contra violencia de género

El Instituto Municipal de la Mujer indicó que para participar en el concurso “Pinta de Murales Alusivos a la No Violencia contra la Mujer” debe incluir el lema: “No estás sola”

En la lucha por la “No Violencia Hacia las Mujeres”, el H. Ayuntamiento de Cuautlancingo, a través del Instituto Municipal de la Mujer (IMMC), invita a participar al público en general en el concurso “Pinta de Murales Alusivos a la No Violencia contra la Mujer”, el cual debe incluir el lema: No estás sola.

La presidenta municipal, ‘Lupita’ Daniel Hernández, dijo que la violencia contra la mujer es un obstáculo para la igualdad, el desarrollo y la paz, por lo que este Gobierno Incluyente refrenda el compromiso de crear conciencia para prevenir, atender y erradicar la violencia. Por ello, el objetivo de este concurso es invitar a la población a que reflexione y dar a conocer el apoyo que desde el Instituto Municipal de la Mujer se puede ofrecer a las mujeres que lo sufren.

El mural deberá plasmar el respeto hacia las mujeres y la no violencia contra ese sector de la población; la convocatoria es abierta al público y los trabajos se pueden presentar de manera presencial o digitalmente.

De forma física los pueden entregar en las Oficinas del Instituto Municipal de la Mujer Cuautlancingo, ubicado en la Calle Uranga, Número 52, Barrio del Calvario, en la cabecera municipal, o pueden enviarla al siguiente correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. . Para mayores informes, pueden marcar al teléfono: 222.947.28.68 de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.

La premiación será el próximo 25 de noviembre del 2020. El primer lugar será acreedor a 5 mil pesos y un reconocimiento; el segundo lugar: 4 mil pesos y reconocimiento; el tercer lugar 3 mil pesos; y el cuarto y quinto lugar recibirán reconocimientos, la pintura y materiales para la pinta de murales serán proporcionados por el Ayuntamiento de Cuautlancingo.

La recepción de propuestas concluye hasta el próximo 13 de noviembre y el día 17 de noviembre se darán a conocer las propuestas seleccionadas, mientras que la pinta de murales se realizará del 28 al 24 de noviembre del 2020.

Las bardas para los murales se encuentran ubicadas en el Fraccionamiento Villas San Jacinto, la Unidad Habitacional VW 1 y la Unidad Habitacional VW 2.

El objetivo de este concurso es impulsar el respeto hacia las mujeres y que estos temas sean abordados en el entorno familiar, con la intención de erradicar actos de violencia y las desigualdades que viven las mujeres.