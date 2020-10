Sólo 4 de 21 ex ediles investigados por ASE afirman que nada deben

Los ex presidentes municipales de Tepeaca, Tecamachalco, Huauchinango y Huaquechula, bajo escrutinio de la Auditoría Superior del Estado (ASE) por uso de facturas falsas, señalaron que sus cuentas públicas fueron aprobadas y darán curso a dicha indagación conforme a derecho

David Huerta Ruiz, Inés Saturnino López Ponce, Gabriel Alvarado Lorenzo y Edwin Mora Caballero, ex presidentes municipales de Tepeaca, Tecamachalco, Huauchinango y Huaquechula, respectivamente, señalaron que enfrentarán la investigación iniciada por uso de facturas falsa por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE), tal como lo adelantó DIARIO CAMBIO en la edición de ayer jueves.

Huerta Ruiz, ex presidente municipal de Tepeaca en el periodo 2014-2018, aseguró que durante su gestión se solventaron todas las observaciones emitidas por la ASE respecto a la administración que encabezó.

“En diferentes ocasiones he solventado en tiempo y forma las diferentes observaciones emitidas por la Auditoria Superior del Estado sobre la gestión que encabecé en el Ayuntamiento de Tepeaca en el periodo 2014-2018, en esta ocasión no será la excepción y conforme a derecho lo seguiré haciendo”, indicó el ex edil.

Por su parte, López Ponce, ex edil de Tecamachalco, declaró en su cuenta de Facebook que siempre se ha apegado a los procedimientos legales y rechazó que haya incurrido en el uso de facturas falsas.

“Saludos a todos los ciudadanos y amigos: el día de hoy publican una nota donde sale mi nombre y foto donde a través de datos ofrecidos aparentemente por la ASE, me incluyen y acusan de haber hecho uso de facturas falsas. Quiero informar que mi actuar como presidente en el periodo 2014-2018 fue totalmente apegado a los procedimientos legales facultados en su momento. He estado y estaré a favor de la transparencia, espero se aclaren estas imputaciones y no sea política barata para justificar ineficacias del gobierno en turno, estoy seguro de quién soy y adónde voy. Por eso tantas amenazas a quien sí da resultados... al tiempo”, justificó.

Alvarado Lorenzo, ex munícipe de Huauchinango y esposo de la diputada local, Liliana Luna Aguirre, indicó que las observaciones de la ASE sobre su administración fueron solventadas en su momento, por lo que acusa que todo es un asunto electoral.

“Leo en algunos medios, no sin sorpresa, que me incluyen en una lista de ex presidentes municipales que supuestamente están siendo investigados por la Auditoría Superior del Estado”, señaló el ex edil.

El ex presidente agregó que su conciencia está tranquila, ya que “las observaciones que le han hecho a la administración que encabecé, siempre han sido solventadas, en tiempo y forma”.

“Para mí es muy claro que este es un asunto electoral, más mediático que jurídico, con el que quieren aplicar aquella vieja máxima de que la calumnia cuando no mancha, tizna. En mi caso ni lo uno ni lo otro. ¡Siempre le van a tirar piedras al árbol que da frutos!”, recalcó.

En tanto, Mora Caballero, ex alcalde de Huaquechula, indicó que la revelación hecha por DIARIO CAMBIO sobre la investigación de 21 ex ediles viola el proceso, pues reprocha que se les “ventaneó”, además de afirmar que no tienen nada que temer.

“Queridos vecinos y amigos: Me desperté esta mañana con una nota de CAMBIO, donde dice que, según la Auditoría Superior del Estado, se nos acusa a 21 ex ediles por el uso de facturas falsas. La verdad, podría hacer un escándalo, pero no lo amerita”, amenazó el hoy investigado.

“Puedo acreditar cada factura y nota, de la misma forma que conservo cualquier contacto con servidores públicos durante mi gestión como edil de Huaquechula. Fuera de esto, sigamos con los afanes del día”, afirmó.