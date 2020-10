VIDEO: Secretario general de Chiautzingo intenta atropellar a mujer

Mediante un video que circula en redes sociales (Facebook) se menciona que el Fernando Torres trato de atropellas a Lucía Urizar ex pareja sentimental y madre de sus hijos, se menciona que el secretario general amenazo a la mujer para conseguir la patria protestad de los menores.

San Lorenzo Chiautzingo, Pue. Acusan al Secretario General del ayuntamiento de San Lorenzo Chiautzingo Fernando Torres Domínguez de intentar atropellar en dos ocasiones a su ex pareja sentimental y madre de sus hijos, a pesar de que buscaron poner la denuncia en el ayuntamiento les negaron el servicio hasta que se le bajara la borrachera al funcionario.

Mediante un video que circula en redes sociales (Facebook) se menciona que el Fernando Torres trato de atropellas a Lucía Urizar ex pareja sentimental y madre de sus hijos, se menciona que el secretario general amenazo a la mujer para conseguir la patria protestad de los menores.

En este sentido y de acuerdo con el video publicado en se narra como el secretario general intentó atropellar a su ex pareja sentimental y madre de sus hijos en dos ocasiones, al no lograrlo se dio a la fuga hasta quedar impactado en un bordo.



?#VideoViral?Acusan a secretario general del ayuntamiento de San Lorenzo Chiautzingo de amenazar e intentar atropellar a la madre de sus hijos pic.twitter.com/7fZtt4rayL

— Diario Cambio (@Diario_Cambio) October 30, 2020

En el texto de esta publicación se lee “Pasamos a hacer nuestra denuncia y no se la quisieron tomar a mi hermana asta que es señor Sele baje su borrachera para que puedan proceder. No es justo que el H. Ayuntamiento de San Lorenzo Chiautzingo por ser secretario no lo trasladen a Huejotzingo ya que quiso matar a mi hermana enfrente de mi casa !! ¡Ayúdenos a compartir por favor !!”