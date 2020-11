Renuncia Mike Bricaire como secretario de Cultura de San Pedro Cholula

Hasta el momento el ayuntamiento de San Pedro Cholula no ha emitido información sobre los motivos de dicha renuncia, sin embargo, fuentes cercanas han señalado que se debe a la falta de resultados.

La mañana de este lunes 2 de noviembre, se dio a conocer la renuncia del ahora exsecretario de Cultura de San Pedro Cholula, Mike Bricaire, esto como parte de los movimientos de cierre de año, que anunció el presidente municipal Luis Alberto Arriaga Lila, días atrás.

En este sentido, hasta el momento el ayuntamiento municipal, no ha emitido información sobre los motivos de dicha renuncia, sin embargo, fuentes cercanas han señalado que, se debe a la falta de resultados de dicha secretaría.

Asimismo, se es bien sabido que, desde la llegada de Mike Bricaire a la Secretaria de Cultura Municipal, fue muy criticado por la población ya que, han señalado que el ex funcionario no es originario de San Pedro Cholula, por lo tanto, no conoce sus tradiciones.

Por último, se espera que en las próximas horas, el ayuntamiento municipal de San Pedro Cholula, dé a conocer al sucesor de Mike Bricaire, el cual se menciona es originario del municipio.