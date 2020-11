Regresa gobierno de San Pedro Cholula a la autoridad auxiliar la administración del panteón de Momoxpan

Como una muestra más de la sensibilidad que caracteriza a este gobierno, el presidente municipal de San Pedro Cholula, Luis Alberto Arriaga Lila, regresó la administración del panteón de Santiago Momoxpan a las autoridades auxiliares, ya que la gestión anterior tomó determinaciones en contra de la propia decisión de la gente, bajo el argumento que existían malos manejos.

Hoy estamos rectificando el paso, estamos a tiempo de que dentro de la Cuarta Transformación que representamos en Cholula le demos al pueblo lo que es del pueblo, y el panteón de Momoxpan, a partir de este día, pertenece a la gente de Momoxpan”, sentenció el munícipe.

Acompañado por el edil auxiliar de Santiago Momoxpan, Francisco Rivera Santiago; Arriaga Lila recordó que la administración que encabeza ha sido muy respetuosa de los usos y costumbres, del origen de las cosas, y especialmente escrupulosa y muy cuidadosa de regresarle las cosas a quienes son sus verdaderos dueños.

Hoy es un día histórico para una junta auxiliar a la que yo quiero mucho, en donde yo vivo hace 20 años, y quiero decirles que tomo esta decisión porque tengo una gran confianza en las autoridades de la junta auxiliar, porque encuentro un gran eco en su presidente auxiliar, en sus regidores, y en los vecinos de la junta auxiliar más grande del municipio de Cholula”, agregó.

Apuntó que continuarán trabajando de la mano con todas las juntas auxiliares, como lo han estado haciendo durante estos dos años de administración, y manifestó que el tema de los panteones no es de índole recaudatorio, sino de justicia social para darle a cada quien lo que merece.

Por su parte, Francisco Rivera agradeció al presidente municipal el hecho de regresar el panteón que les fue arrebatado por el anterior edil y refrendó su compromiso de trabajar en conjunto, sociedad y gobierno para lograr grandes cosas.

Hoy usted nos da muestra, una vez más, que es un gobierno sensible y cercano a la gente; a nombre de los ciudadanos de Santiago Momoxpan, quiero agradecerle infinitamente en nombre de aquellas personas que lucharon y que ya no están (…). Hoy no me queda más que decirles vecinos de Santiago Momoxpan que tenemos a un presidente que escucha y que es sensible a su población”, comentó el edil auxiliar.

En ese contexto, ante la apertura de panteones en la Temporada de muertos, Arriaga Lila enfatizó que San Pedro Cholula sigue siendo ejemplo de buen manejo ante la pandemia, ya que independientemente de que estuvieron abiertos, no se registró incidente alguno, ya que la población asistió y cumplió con los protocolos sanitarios, lo cual agradeció.