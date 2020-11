Albergue navideño de San Pedro Cholula no abrirá este año por la pandemia

Con el objetivo de evitar contagios de coronavirus, el tradicional albergue navideño que anualmente se hace en San Pedro Cholula, no abrirá sus puertas

La presidenta del Sistema DIF de San Pedro Cholula, Leticia Torres García, informó que el tradicional albergue navideño que anualmente se hace en su municipio, este año no podrá abrir sus puertas, debido a las circunstancias que actualmente se vive por la pandemia del COVID-19, dicho albergue puede convertirse en punto de infección.

Cabe mencionar que, el albergue navideño es un sitio que de diciembre a febrero se adapta en la Casa del Abue para atender a personas en situación de calle, sin embargo, Torres García indicó que no puede arriesgar a la población.

Por último la presidenta del DIF municipal, refirió que no es la última decisión sobre si abre o no este albergue, pero aseguró que no abrirlo sea lo más conveniente.