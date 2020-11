Adiós a las millones de luces de la Villa Iluminada, este 2020 sí habrá, pero será discreta

“Todos saldremos perdiendo, tanto los empresarios grandes, los pequeños no es posible ni se debe permitir a un millón de visitantes por eso será austera la iluminación y no hay permisos para los vendedores, no habrá ninguna zona peatonal, los recorridos se pueden hacer en vehículos” agregó Camacho Corripio.

Con la frase “Un recuerdo de amor” es el inicio de la Villa Iluminada desde el pasado 28 de octubre, que fue el encendido de adornos en la iglesia de la Parroquia y en la portada del palacio municipal, será discreta pero si se realizará para tratar de alegrar las calles y los sentimientos ante la pandemia.

En entrevista el representante de Blacher y creador de Villa Iluminada Ricardo Camacho explicó que para evitar contagios masivos se realizará la Villa Iluminada mucho más discreta, pero es un hecho, sí habrá Villa y ya todo está instalado en las calles de Atlixco.

“Lo principal es la salud de todos los atlisquenses, que estén lo mejor posible, este año será muy discreta serán escalonados los encendidos, el encendido de la parroquia y del palacio municipal ya iniciaron desde el pasado 28 de octubre, con estas frases que queremos que nos identifiquen “Un recuerdo de amor” es para todos los que partieron, y en el palacio municipal.

Se van a iluminar algunos edificios y bulevares para que la gente no se concentre en un solo punto si no que se encuentre lo más extendida posible, así como la presidencia municipal que no cuenta con recursos se han creado alternativas que no perjudiquen la salud así como el que no gaste el ayuntamiento.

SE ACTIVARÁ UNA ZONA CON FIGURAS MONUMENTALES POR PARTE DE LA IP

La reactivación económica será poco a poco y sin mayor problema, pero si se permitirán otros espacios con figuras monumentales más impresionante de México, una alternativa como se hizo en Monterrey con Luztopía y que allá desafortunadamente no se hará este festival de luces por el tema de la pandemia pero un grupo de empresarios si se han animado a hacerlo en Atlixco en la zona de Parque Extremo.

“No sabemos qué va a pasar con la pandemia en el futuro pero nos estamos arriesgando y que esta vez se puede hacer”

Pero este proyecto ya se venía pensando para Atlixco con el que se tuviera mayor seguridad, con el que se pagara por persona para el acceso y permitiera mayor limpieza, menos vendedores y mucho más control de los ambulantes aquí no podrán instalarse si no es con la previa compra de los espacios que no serán más que por los mismos empresarios, dicho proyecto será titulado “Brilla” homenaje a la Vida a partir del 20 de noviembre y hasta el 10 de enero