Alejandro Oaxaca exhorta a la FGE para averiguar a ex funcionarios de San Pedro Cholula que trabajaron con JJ

El ex presidente municipal y ex priista de San Pedro Cholula, Alejandro Oaxaca Carreón, a través de su cuenta de Facebook mando un mensaje a la Fiscalía General del Estado (FGE), para pedir de forma ciudadana, a investigar posibles complicidades de algunos ex regidores de su municipio, para realizar los actos de corrupción de los que es acusado el ex diputado José Juan Espinosa Torres.

En este sentido, el ex priista señaló que es importante para la sociedad cholulteca llegar hasta el fondo del caso que atraviesa José Juan Espinosa. Asimismo, dijo confiar en que las autoridades estatales harán de manera correcta su trabajo.

Por ultimo, recalcó que actualmente el caso del ex diputado José Juan Espinosa, se ve muy difícil de salvar, pues añadió que la orden de aprehensión que actualmente se tiene en su contra se hizo entre particulares, sin embargo, aún falta analizar la denuncia realizada por la Auditoría Superior del Estado (ASE).