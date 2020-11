Vuelca camión que transportaba aceite vegetal en Esperanza

De manera coordinada con personal de CAPUFE, se realizaron las maniobras para el levantamiento del vehículo y limpieza de la zona, el subdirector de Protección Civil, C. Erick Barrientos

Protección Civil de Esperanza , en estos momentos se encuentra atendiendo el reporte de una volcadura de un Doli, el cual transportaba aceite vegetal en el km 223 + 500 con dirección a Puebla.

De manera coordinada con personal de CAPUFE, se realizaron las maniobras para el levantamiento del vehículo y limpieza de la zona, el subdirector de Protección Civil, C. Erick Barrientos, informó que junto con su personal realizó recorridos de verificación por las comunidades cercanas al lugar de la volcadura,como resultado de ello se encontró que el material que contenía el vehículo no representa ningún peligro para la población, asimismo no hubo necesidad de cerrar la circulación vehicular.

No se reportaron lesionados.