Familiares despiden a Ana Gabriel, muerta en choque de Mustang en Puebla capital

Familiares de Ana Gabriel Uvera Ramírez, quien falleció en un accidente automovilístico en la capital poblana, la despidieron a través de redes sociales así como también le dieron entierro el pasado lunes 9 de noviembre en su natal Atlixco.

Uvera Ramírez, de 27 años de edad, es una de las tres mujeres que murieron en el fatal accidente que provocó Nicolás A, ex subdirector de Obra Pública de Coronango, quien, ebrio conducía su automóvil Ford Mustang rojo a exceso de velocidad la madrugada del pasado sábado 7 de noviembre sobre la Diagonal Defensores de la República y calle Carril de la Rosa, en la colonia Villa Verde, en la capital poblana.

Fue este lunes 9 de noviembre cuando familiares y amigos de la joven le realizaron su sepelio en el municipio de Atlixco, de acuerdo con información de medios regionales; además, se despidieron con un emotivo mensaje en su muro de Facebook.

“Hola a todos mis familiares, amigos y conocidos, como ya muchos sabrán el día sábado 7 de noviembre de este ¡Tan raro año! Perdí ́ la vida, sin detalles de lo sucedido. Ahora estoy disfrutando una vida eterna, quiero que todos me guarden y recuerden como la persona alegre y carismática que fuí. Por último mi único deseo es que cuiden, le den mucho cariño y amor a mis padres, hermano y a mis ‘bebesaurios’, Azula y Ozai. No estén tristes, yo he guardado en mi corazón un poco de la felicidad que cada uno compartió conmigo. PD. Con respecto a los servicios religiosos envíenle mensaje a mi hermanito Juan Luis. Amor y paz a todos”, fue la publicación de sus familiares en su perfil.

Ana Gabriel era licenciada en psicología y estudiaba la maestría en Educación en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) Campus Puebla, pero sus sueños fueron truncados por un conductor irresponsable.