Luis Alberto Arriaga inaugura Archivo de Concentración

San Pedro Cholula se convierte en referente nacional al contar ya con un espacio digno para el resguardo de documentos, destacó la directora de Desarrollo Archivístico del Archivo General de la Nación, Mireya Quintos Martínez, al encabezar junto al presidente municipal, Luis Alberto Arriaga Lila, la inauguración del Archivo de Concentración de la demarcación.

La funcionaria federal celebró la voluntad política del edil ya que logró establecer un sistema institucional, un archivo de concentración, una directora de archivos, un apoyo y una conciencia archivística desde la alta dirección.

“Es un orgullo estar aquí por ser un referente, un ejemplo más a nivel nacional que queremos nosotros llevar como Archivo general de la Nación a todo el país, y lo más importante es que Cholula se sienta orgulloso de todo lo que se está haciendo en materia de archivo y la trascendencia que tiene en el tema de transparencia y de rendición de cuentas”, subrayó.

Agregó que con este reconocimiento federal, que emite el Archivo general de la Nación, se reconoce el trabajo que han hecho todos en conjunto, y que prácticamente marca a la presente administración municipal, y a las siguientes.

“Qué mejor si la forma de gobernar va sustentada en archivos que van a hacer la evidencia de esa transparencia y esa rendición de cuentas. Que Cholula sea el que libere ahorita al menos en la materia de desarrollo archivístico a nivel municipal, pues que sea un buen referente para todos los demás municipios del propio estado; empecemos en casa, y si ya hay un referente, ahora nuestra misión es llevarlo al interior del estado y a nivel nacional”, concluyó.

Con la asistencia además de la directora del Archivo General de estado de Puebla, Anahí Juan Durán; la directora del Archivo municipal, Teresita Hernández, así como regidores y funcionarios municipales, el alcalde por su parte enfatizó que la acción abona en materia de transparencia para que el municipio mantenga el primer lugar en el estado.

“Más allá de que esta administración tiene un final, porque somos pasajeros, quedará un legado a los cholultecas para que tengan la certeza de que a partir de esta administración no habrá más saqueos, no habrá más pérdida, no habrá más situaciones de las cuales no nos sintamos orgullosos y que podamos mantener lo que hoy se tiene ya de manera muy clara y muy puntual, bien resguardado en buenas instalaciones, con toda la seguridad”, expresó.

Puntualizó que también se enriquece la certificación ISO-18091 al que está sujeto el ayuntamiento, donde solamente seis municipios del país lo están haciendo, y en el estado solamente San Pedro Cholula.

“Todo este esfuerzo no es producto de la casualidad, es fruto del trabajo en equipo, de gente inteligente, trabajadora, independientemente de la pandemia (…), no podíamos dejar de hacer las cosas prioritarias: mantener los programas sociales, la seguridad, la gobernabilidad y la transparencia”, manifestó.