Reconocen a Lupita Daniel con la Presea General Ignacio Zaragoza

En el marco de la ceremonia cívica del CX Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, la Academia Militarizada General Ignacio Zaragoza entregó la Presea con el mismo nombre, a la Presidenta Municipal de Cuautlancingo, Lupita Daniel Hernández, por su entrega y trayectoria al servicio de la patria y su trabajo durante estos dos años al frente de este Gobierno Incluyente.

Daniel Hernández, indicó que para ella era un honor y un privilegio recibir esta máxima condecoración, a cargo de esta Gloriosa Institución poblana de alto nivel académico y de enorme prestigio y tradición.

"He hecho lo que me ha dictado el deber y la responsabilidad, en estos dos años al frente de este Gobierno Incluyente, he asumido la responsabilidad, compromisos y retos; pero sin duda, uno de los principales, ha sido demostrar que las mujeres podemos y sabemos gobernar".

Agradeció al Director General y al cuerpo de cadetes, el personal docente y militar y a la sociedad de padres de familia de dicha institución por tan distinguida consideración.

En su intervención, el Director de la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza, Daniel Guzmán López, indicó que esta Presea, se concede a un personaje de la vida pública dotado de la mayor de las virtudes: el honor; y donde se reconoce la trayectoria, el trabajo, la dedicación, el esfuerzo y el sentido de trascendencia de ciudadanos mexicanos.

En este sentido, la Presidenta Municipal también recibió en manos del Rector del Sistema Militarizado, Guillermo Antonio Almazán Smith, una venera, la cual se concede por su honorable conducción en el municipio, su alto sentido de lealtad a las instituciones mexicanas y su loable compromiso en la defensa de los principios y las virtudes de las instituciones.

El Director de la Escuela Militarizada de Derecho, el General de Brigada, Alejandro Meneses Cervantes, le hizo entrega de la Medalla del mérito cívico por su fiel testimonio de una vida profesional, se corona el tesón, el ahínco, la excelencia y el compromiso.