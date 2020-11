Norma Layón refrenda su compromiso para eliminar la violencia contra las mujeres texmeluquenses

San Martín Texmelucan, Pue.- La presidenta municipal Norma Layón, acompañada de ciudadanas y ciudadanos encabezó la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra Mujeres y Niñas.

“Todos debemos de trabajar en coordinación para crear una sociedad libre de violencia; hoy levanto la voz como lo he hecho desde hace años ya que no debemos permitir actos de violencia en ningún nivel de la sociedad; hoy como presidenta y preocupada por esta problemática, desde hace más de 4 meses he implementado la “Línea Violeta”, programa del Gobierno municipal y que es referente a nivel nacional, el cual, le ha dado voz a más de 4 mil mujeres texmeluquenses” dijo la presidenta Norma Layón.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra Mujeres y Niñas, el Instituto Municipal de la Mujer Texmeluquense, a cargo de la directora Astrid Tame Macías, organizó la obra teatral “Entre Nos” del autor Carlos Arturo Aguilar, la cual, tuvo lugar en las instalaciones del Complejo Cultural Texmeluquense.

La titular del Instituto Municipal de la Mujer Texmeluquense destacó la importancia que tiene esforzarse por erradicar la violencia, ya que esto es una obligación que tiene el Gobierno y la sociedad, además reforzó el compromiso que implica hacer frente a la violencia de género.

Cabe destacar que las y los asistentes disfrutaron de una obra de teatro llena de mensajes reflexivos que invitaban a las mujeres a alzar la voz y a los hombres a no generar situaciones de violencia.

El Gobierno municipal de San Martín Texmelucan trabaja de manera firme y contundente para garantizar una sociedad libre de violencia para las