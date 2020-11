Norma Layón refrenda su compromiso para eliminar la violencia contra las mujeres

La presidenta municipal de San Martín Texmelucan, Norma Layón, encabezó la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra Mujeres y Niñas.

Acompañada de mujeres texmeluquenses, Norma Layón refrendó su compromiso de erradicar en su municipio la violencia en contra del sector femenino.

“Todos debemos de trabajar en coordinación para crear una sociedad libre de violencia; hoy levanto la voz como lo he hecho desde hace años, ya que no debemos permitir actos de violencia en ningún nivel de la sociedad; hoy como presidenta y preocupada por esta problemática, desde hace más de cuatro meses he implementado la “Línea Violeta”, programa del Gobierno municipal y que es referente a nivel nacional, el cual le ha dado voz a más de 4 mil mujeres texmeluquenses”, aseguró Norma Layón.