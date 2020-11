Regidor de Morena detecta más irregularidades en permisos dados por el Ayuntamiento (VIDEO)

El regidor de Morena Edson Cortés Contreras reveló que se detectaron más irregularidades en procesos de permisos de construcción que emitió el Ayuntamiento de Puebla, los cuales Contraloría Municipal y la nueva titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano continúan ocultando desde sus dependencias.

En entrevista esta mañana, el regidor Cortés Contreras reveló que la semana pasada la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano Graciela León Matamoros se reunió con 20 representantes de diferentes constructoras en donde le dieron a conocer nuevas irregularidades para la realización de trámites de permisos de construcción, por lo que señaló que la corrupción en esta dependencia no ha terminado pese a la salida de Beatriz Martínez Carreño.

Mencionó que además de las bases que se les piden a las empresas, se añadieron requisitos adicionales que el Coremun no contempla y que además no se los quieren dar por escrito sino, de manera verbal. También añadió que la plataforma para trámites vía Internet ha presentado fallas, obligándolos a asistir a las instalaciones al no tener respuesta.

Por último, el regidor lamentó que este hecho está siendo un problema para las constructoras así como para la ciudadanía en general, además de que dijo que buscarán refrendar el convenio del "Banco de Tiro" con el gobierno del estado.