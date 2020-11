Tlatehui entrega la cabeza de su ex jefe: “Soy inocente, que investiguen a Leoncio Paisano”

El ex secretario de Gobernación y Desarrollo Urbano en la gestión de Leoncio Paisano, Edmundo Tlatehui Percino, entregó la cabeza de su ex jefe en el Ayuntamiento de San Andrés Cholula al asegurar que él no cometió ningún acto de corrupción y que quien debe ser investigado es el ex presidente municipal.

En los últimos días Tlatehui Percino ha sido acusado de haber cometido diversas irregularidades y presuntos actos de corrupción durante la administración de Paisano Arias.

Ante esto Edmundo Tlatehui, quien fuera el delfín de Leoncio Paisano en la elección del 2018, ‘mordió la mano que le dio de comer’ al asegurar que él no tiene nada que ver con las investigaciones por el presunto desvío de más de 42 millones de pesos a través del uso de facturas presumiblemente falsas en la contratación de 45 proveedoras.

El ex funcionario en la administración de Leoncio Paisano en el municipio de San Andrés Cholula, dijo tener la conciencia tranquila y negó haber participado en actos de corrupción, a la par de mostrar una supuesta carta de no antecedentes penales a su nombre.



"Si Leoncio Paisano es llamado a declarar, tendrá que rendir cuentas y aclarar todas esas acusaciones que hoy se señalan y lo están culpando, creo que es la ley, las instituciones quien deben definir su inocencia o culpabilidad”, dijo el eterno aspirante a la presidencia municipal de San Andrés Cholula.



Actualmente el ex jefe de Edmundo Tlatehui, Leoncio Paisano, se encuentra prófugo ya que luego de que la Auditoría Superior del Estado (ASE) anunciara la denuncia en su contra por el presunto desvío de recursos públicos, el ex presidente municipal de San Andrés Cholula desapareció por completo ‘de la faz de la tierra’.