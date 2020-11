¿Necesitas chamba? Hay vacantes en Feria Virtual Del Empleo de Cuatlancingo

La Presidenta Municipal de Cuautlancingo, Lupita Daniel Hernández, encabezó la inauguración de la Feria de Empleo Virtual Cuautlancingo 2020, en la que afirmó que es indispensable contar con empleo para reactivar la economía del municipio.



Indicó que ante la pandemia del Covid 19, el Ayuntamiento de Cuautlancingo y ante la nueva normalidad, la Comisión de Mejora Regulatoria y la Regiduría de Migración, Trabajo y Medio Ambiente, no podían detener las actividades, por eso había que innovar, con esta nueva dinámica en la que se tuvo la participación 20 empresas, se ofertaron 41 vacantes, 228 plazas disponibles.



Esta Feria del Empleo Virtual, tuvo el objetivo de facilitar el acercamiento entre buscadores de empleo y empresas oferentes, logrando disminuir de manera significativa el costo y el tiempo de los procesos de reclutamiento y selección de personal, beneficiando a más de 300 buscadores de empleo.



Agregó que los buscadores de empleo, pudieron acceder a diversas actividades que les permitió el desarrollo profesional y laboral, tales como pruebas de talento laboral, proyecto de certificación de negocio competitivo ante el COVID-19, simulación de entrevistas laborales bilingües, por lo que exhortó a los ciudadanos a cumplir con las medidas sanitarias para continuar con la actividad económica.



“Las herramientas virtuales nos permiten ampliar la búsqueda de ofertas laborales que hoy en esta pandemia en la que nos encontramos se vuelven todavía más necesarias, es por eso que esta feria virtual es un buen ejercicio para transitar a un mundo, digitalizado”, expresó Daniel Hernández.



En dicho acto se contó con la presencia del Director General de Empleo y Participación de la Secretaría de Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla,, Ever González de la Cruz, quien felicitó al Ayuntamiento por esta iniciativa, para que los buscadores de trabajo, puedan tener un vínculo con la empresas y en el tema de la reactivación ha sido muy importante, a nivel federal y estatal, la implementación de estos mecanismos, agradeció la participación de las empresas, quienes ofrecen un empleo formal, en beneficio de las familias.



Lorena Varela Tepox, Directora de Mejora Regultaria de Cuautlancingo, señaló que dentto de la dinámica de participación, se publicaron las diferentes vacantes disponibles a través de las páginas oficiales de Facebook y publicación apareció un formulario de registro en el que los buscadores de empleo con perfil afín, debían llenar con sus datos para postularse a la vacante de su interés.



La Regidora de Migración, Trabajo y Medio Ambiente, Luz Maria Ramírez Luna, resaltó las vacantes que se ofrecen corresponden a empleos formales, en los cuales aseguró las personas van a tener por lo menos las prestaciones mínimas de ley.



El rango de sueldos osciló desde 3 mil 550 pesos, hasta los más altos que son de 10 mil, 18 mil y 30 mil pesos, entre las plazas laborales destacan: capturistas, ayudantes generales, mecánicos, ingeniero automotriz, almacenista, auxiliar administrativo, supervisor, el rango de edad, fue de 18 a 70 años, desde personas sin escolaridad hasta universitarios.



Las empresas que participaron son las siguientes: Agencia de Distribución de Productos del Campo, Autotraslados Sin Rodar S.A. de C.V, DTC Puebla S.A. de C.V Ecoservicios y Logística ambiental de México, S.A. de C.V, Financiera Independencia, Gasolineras Gemma, Gepp, Gonvauto Puebla, Grupo Estratega Publicidad S.A. de C.V, IT&SOLUTIONS, Logística SESÉ México S.A. de C.V, QUALITY PABISAN, Randstad México, Servicios Incorporados Múltiples SAPI, SETTEPI de Oriente, Transportes Marva S.A. de C.V, US COTTON MÉXICO, VIVCO Alimentos S. de R.L. de C.V, VPT de México.