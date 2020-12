A plena luz del día y a mano armada; asaltan a mujer en el centro de Atlixco

Una mujer de más de 50 años fue asaltada a plena luz del día en calles céntricas de Atlixco, le pusieron una pistola en la cabeza para despojarlo de su dinero.

Los hechos ocurrieron en la avenida Manuel Ávila Camacho a la altura de la calle 11 sur, una de las zonas ya identificada como peligrosa por las bandas de delincuentes que viven por ahí.

La hija de la afectada relató los hechos y muy molesta comentó que esto ha afectado a su familia no sólo por el dinero si no porque ahora su madre tiene miedo de salir de casa.

"Cerca de la una de la tarde, mi mamá iba saliendo de bodega Aurrera que se encuentra en la Ávila Camacho y un desgraciado de una sudadera negra, gorra y cubrebocas le puso la pistola quitándole el dinero de su mes y todavía el cabrón le aventó su monedero vacío, más que el dinero le da mucho miedo y no es justo, no puede ser que a plena luz de día se esté dando todo esto, el presidente no hace nada por la seguridad de los atlixquenses pero eso si quiere traer más turismo" agregó la afectada.