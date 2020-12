¡Otro edil poblano infectado por el virus! Arriaga confirma que dio positivo

El presidente municipal de San Pedro Cholula, Luis Alberto Arriaga Lila dio a conocer que resultó positivo de Covid-19, tras realizarse la prueba de detección.

A través de su cuenta de Twitter, el edil cholulteca informó este día que tras resultar positivo en la prueba de detección, permanecerá aislado en su domicilio y al frente de las tareas de San Pedro Cholula.

“Debo informar que me he realizado la prueba de #COVID19 y desafortunadamente he salido positivo. Tomaré todas las medidas necesarias para seguir trabajando por San Pedro Cholula desde mi hogar. Recuerden extremar cuidados y seguir con las medidas recomendadas”, publicó en Twitter Arriaga Lila.