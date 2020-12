Se prenden las alarmas en San Pedro Cholula: Luis Alberto Arriaga da positivo a COVID

El presidente municipal de San Pedro Cholula, Luis Alberto Arriaga Lila, dio a conocer que tras realizarse la prueba detección, dio positivo al virus del COVID-19.

A través de una publicación en sus redes sociales, el edil cholulteca confirmó estar enfermo de coronavirus, asegurando que permanecerá en resguardo domiciliario y al frente de las labores como presidente municipal de San Pedro Cholula.

Además, exhortó a la población de su municipio a extremar precauciones, a no ignorar las recomendaciones sanitarias y a respetar las medidas de Sana Distancia.

“Debo informar que me he realizado la prueba de #COVID19 y desafortunadamente he salido positivo. Tomaré todas las medidas necesarias para seguir trabajando por San Pedro Cholula desde mi hogar. Recuerden extremar cuidados y seguir con las medidas recomendadas”, publicó Arriaga Lila en redes sociales.