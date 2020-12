La reelección está en manos de los ciudadanos: Karina Pérez Popoca

La presidenta Municipal de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, dejó en manos de los habitantes de esta demarcación la decisión de buscar la reelección, pues aseguró que serán los ciudadanos quienes decidan si aparecerá o no en la boleta en la contienda electoral del 2021.

En entrevista, la edil sanandreseña dijo que pese a contar con las condiciones para poder buscar la reelección a su cargo, aseguró que serán los ciudadanos quienes tomen la iniciativa de dejar dicha posibilidad, pues señaló que ella sólo está en busca de lo mejor para su municipio.

“Todo queda en manos de la ciudadanía sanandreseña, yo no puedo tomar esa decisión si el pueblo no está conforme con el trabajo que he venido realizando desde que tomé posesión al cargo en el 2018, así que aunque no descarto esa posibilidad, considero que es importante la opinión de la gente”, dijo Karina Pérez.