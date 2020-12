Obras de reencarpetamiento provocan choque y tráfico en el México-Puebla

San Martín Texmelucan, Pue. Los trabajos de reencarpetamiento ocasionaron un choque por alcance con dirección a la ciudad de Puebla, dejando como saldo daños materiales y tráfico en la vialidad, lo que generó tráfico en la zona sumado a ello el cierre de carriles por el trabajo.

La mañana de este jueves se registró una intensa movilización por parte de elementos de la Guardia Nacional, así como paramédicos de Capufe tras reportar el choque por alcance a la altura del kilómetro 89 con dirección a Texmelucan.

Tras arribar al lugar los socorristas confirmaron el choque por alcance de cuatro unidades entre ellas dos tráileres, un camión trotón y un vehículo particular, dejando daños materiales, sin embargo, la unidad más afectada fue el vehículo particular.

Cabe señalar que en la zona se realizan trabajos de reencarpetamiento, motivo por el cual se reducen el número de carriles, por el cual se ocasionó el choque por alcance dejando solo daños materiales.