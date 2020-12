Así sacan a los muertos por Covid del IMSS en Metepec; médico pide no bajar la guardia (FOTOS)

Personal médico del hospital IMSS en Metepec evidencian los crudos momentos en los que sacan un cuerpo con Covid-19 del nosocomio y piden que no bajen la guardia para evitar más contagios.

Las fotografías fueron tomadas la mañana de este viernes por el mismo personal médico del nosocomio.

"Cómo muchas veces lo he dicho, pocas veces hablo en serio... pocas! Pero hoy, con la mano en el corazón, es neta... Se los pido, para las personas que no creen (si aún hay alguien que dude) les digo que no podemos hacer una vida “normal” esto sigue y está cabrón, ¡cuídense!"