Regresan al mercado local al Zócalo de Huaquechula: afectan lajas y violan reglamento del INAH

El presidente municipal de Huaquechula, Ciro Gavilán, regresa el mercado local al zócalo afectando el Centro Histórico, por lo que el INAH ya reaccionó para impedirlo, rompieron las bases de las piedras históricas y serán removidas sin ninguna supervisión.

Sin proyecto ni análisis el presidente municipal, Ciro Gavilán, dio el banderazo de inicio de la obra de lo que será nuevamente el mercado, sin importar que ya se había quitado hace años el mercado del zócalo municipal, esto con la finalidad de que el Centro Histórico fuera dignificado en vías de conseguir la denominación de Pueblo Mágico.

Fue el pasado 6 de julio 2017 cuando Edwin Mora dio el banderazo de inicio para que el mercado local se pasara a la zona de lo que era el auditorio municipal, y aunque había muchas versiones encontradas unos a favor y otros en contra, el mercado ya tenía un espacio.

En ese entonces toda la obra estuvo bajo la supervisión del INAH, sin embargo, a decir de algunas personas allegadas la obra no ha sido aprobada, junto con el resto de otras obras públicas del ex alcalde. Por ello, Ciro Gavilán tiene más de un motivo para construir en la explanada del zócalo principal, primero porque el INAH no ha dado una autorización.

Sin embargo, personas con pancartas y sin cuidar la sana distancia y mucho menos evitando aglomeraciones hoy se inició la obra de regreso de los puestos a la explanada y las piedras históricas que forman parte del acervo cultural del municipio.

Esta obra es prácticamente un retroceso en el municipio además de un mal uso de los recursos pues el ex edil Edwin Mora como el actual Ciro Gavilán se han enfocado en el centro de Huaquechula cuando tienen pobreza extrema en las comunidades y casos muy fuerte de falta de agua y de enfermedades como dengue y rabia en animales.