¡No tiene llenadera! Regidor de Izúcar de Matamoros dobletea trabajo en mismo horario

Regidor de Comisión de Gobernación de Izúcar de Matamoros, Sergio Valero, trabaja de tiempo completo en la UTIM y desatiende sus obligaciones en el ayuntamiento. En ambos obtiene un jugoso salario además de que había sido inhabilitado en periodos anteriores de la universidad.

En la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros (UTIM) Sergio Valero había sido líder sindical y las horas que le tocaban a la base trabajadora, la mitad se las apropio y no las laboraba, por lo que fue acusado de incumplimiento de labores, en el periodo en el que estaba en campaña, por ello, directivos de la universidad iniciaron una investigación y lo retiraron del cargo, a pesar de que hizo varias manifestaciones, no procedió su queja y quedó inhabilitado.

“En pocas palabras por aviador es que se le realizó el procedimiento, en lugar de haberle dado las horas clase a los maestros, por ser líder del sindicato, se las quedó y pues ni las cubría” dijo la fuente consultada que solicitó el anonimato.

Ahora con Margarito Barboza, rector de la UTIM, y quien era secretario del Exterior en el sindicato, cuando Valero era el representante sindical, la denuncia que había en contra de Valero desapareció y le otorgaron 40 horas nuevas a pesar de que debe de cumplir con una serie de actividades como regidor, actividad por el que percibe un salario.

Para la población esta acción no concuerda con la 4T que tanto han pregonado la de no mentir, no robar y no traicionar pues estas determinaciones afectan a la sociedad al no tener mayor cuidado en el tema de seguridad ni de hacer algo a través de su regiduría sobre todo teniendo cifras que van en aumento.

En este sentido en redes sociales el regidor se vislumbra como presunto aspirante a la diputación por este distrito, lo que provoca que a deshoras tenga reuniones en diversos municipios y aún desatienda las labores que ya tiene consigo.

En un documento que se expone que el regidor sí labora en la universidad y que debe cumplir con un horario así como otras tareas que lo mantienen en las instalaciones, pero hace lo mismo que hizo hace años, no realiza las actividades.