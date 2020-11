Genera pánico posible desabasto de Corona en la Mixteca

En la Mixteca Poblana y Morelos, la cerveza corona se ha visto desabastecida, sin embargo el gerente ha asegurado que un desabasto de cerveza como el sucedido al inicio de la pandemia no se repetirá

Desabasto de cerveza comienza a presentarse en la Mixteca poblana en donde desde Izúcar de Matamoros consumidores han reportado este hecho y podría extenderse en otras zonas, así lo reveló Juan Antonio Villarroel gerente de comercializadora Corona.

En entrevista vía telefónica, cuestionado por esta queja ciudadana, el empresario refirió que si hay un desabasto pero en Morelos e incluso un incremento de precio que nada tiene que ver con un tema de la comercializadora.

En el caso de lo que ocurre en la Mixteca, aseguró que si hay un poco de desabasto, pero sólo para mayores más no para consumo normal, ese ni ha sufrido cambios de ningún tipo.

Ante la pregunta del porqué está pasando esto, el entrevistado dijo que un posible motivo sea porque hay algunos compromisos con exportación, que por exportación es obligado con la compañía que tienen con Estados Unidos, pero no hay nada confirmado.

Así que los consumidores no tienen porqué alarmarse, pues el desabasto sufrido en la pandemia no se repetirá al menos no en lo que resta del año.