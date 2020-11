Ricardito fue a Tejupa a visitar a su abuelita y murió en un jagüey

Ricardito N, el pequeño de 3 años de edad, había acudido a Tejupa a visitar a su abuelita, acompañado de su madre, ahí, en cuestión de minutos, salió del domicilio y se ahogó en un jagüey.

No pasó mucho tiempo para que su madre y su abuelita se percataran de su ausencia. El pequeño no conocía la zona ni tampoco vieron que la puerta estaba entreabierta. En comunidades como Tejupa los niños no corren peligro, todos se conocen, sin embargo, ocurrió el accidente, el niño llegó hasta la fuente de agua y cayó.

Todos los vecinos comenzaron a realizar una intensa búsqueda. Dieron aviso a la policía municipal y el ayuntamiento solicitó el apoyo de los elementos de la Cruz Roja de rescate acuático quienes después de una hora lograron el rescate del pequeño, pero ya habían pasado varias horas desde la desaparición.

Los habitantes hicieron todo lo posible por apoyar, pues abrieron las compuertas de la enorme poza para vaciarlo y dar con el cadáver.

Trascendió que el cuerpo del menor será trasladado al municipio de Atlixco en donde vivía con sus padres. La madre del niño había llegado a ver a su madre en Tejupa mientras que su esposo estaba en Atlixco.