Vecinos necios de Tepeojuma siguen sin creer en el virus; ya suman 19 casos confirmados

Las autoridades del municipio aseguran que han tratado de implementar las medidas sanitarias correspondientes pero los ciudadanos no hacen caso porque no creen en el Covid-19

En el municipio de Tepeojuma el uso del cubre bocas y de la sana distancia como medidas de prevención contra el Covid 19 son inadvertidas, empezando porque la autoridad no toma en serio la pandemia. Esto se ve reflejado los días de mercado, que son los jueves y que pocas personas usan cubrebocas.

El director de Protección Civil municipal Cesar Balbuena Colín, aceptó que la gente no hace conciencia sobre este virus, por el contrario, consideran que es un asunto menor y las personas no lo respetan porque no creen en él.

Aunque el funcionario asegura que se han colocado medidas como la entrega de gel y de cubre bocas no está funcionando, incluso hasta se han presentado algunos altercados entre los comerciantes y los funcionarios.

Según el conteo oficial del Covid 19 existen 19 casos confirmados, 1 sospechoso, 4 defunciones, 10 personas en recuperación y cero activos.