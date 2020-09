Yo no quiero pu... ni jod¡dos, aquí quiero gente chin%$na: edil lépero de Quimixtla

Armando Pimentel Gómez, presidente municipal de Quimixtla, ubicado en la Sierra Nororiental de Puebla, fue grabado borracho cuando se jactaba de haber ganado el municipio y tener relación política cercana con el extinto gobernador Rafael Moreno Valle.

"¿Cuánto le aposté yo a que le ganaba? Un tráiler de millón y medio de pesos. Ahora le apuesto 10 millones a que vuelvo a ganar. Cuando gane yo, vengo y me empezó contigo", presume Pimentel Gómez a un ciudadano con cerveza en mano.

También comenta sobre una reunión que sostuvo con Moreno Valle donde le dijo: " Y sabes por qué wey... porque cuando una vez me citó Moreno Valle me dijo: aquí no quiero puntos y pendejos jodidos, aquí yo quiero gente chingona y con dinero".



?#VideoViral?Armando Pimentel, presidente municipal de Quimixtla, fue grabado borracho cuando se jactaba de haber ganado el municipio y tener relación política cercana con el extinto gobernador Rafael Moreno Valle. pic.twitter.com/AXGk4kTI4X

— Diario Cambio (@Diario_Cambio) September 24, 2020

En ese momento uno de los acompañantes del embriagado alcalde le avisa que lo están grabando, dos hombres se acercan al dueño del celular y termina la grabación.

Armando Pimentel solo tiene la secundaria terminada; de 2011 a 2014 fue edil auxiliar de Patlanalan, Quimixtlan, Puebla; 20 años de comerciante por cuenta propia y 15 años de manejo de transporte pesado por cuenta propia.