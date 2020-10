Yo podría dar a conocer un acto de corrupción diaria: Barbosa Huerta (VIDEO)

“Carlos Peredo, presidente municipal exitoso”, saludó durante su intervención el gobernador Miguel Barbosa durante su intervención virtual, al tiempo que felicitó a los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento y señaló que él podría dar a conocer un acto de corrupción de gobiernos anteriores de forma diaria, además de que preferiría renuncia antes de dejar de perseguir a quienes le robaron a Puebla.

Señaló las dificultades a las que se enfrenta el acto de gobernar, mismo que Peredo Grau ha realizado durando tres administraciones distintas en Teziutlán, de ahí las facilidades y dificultades entre los diferentes órdenes de gobierno.

“Yo estoy convencido que la relación del gobierno municipal con su pueblo es la correcta, y veo que hay un gobierno acompañado por la opinión pública y por la gente que ve todos los días cómo aplica acciones de gobierno”, dijo.

Elogió cómo la movilidad, conectividad e imagen urbana son una de las prioridades del Ayuntamiento, además de la seguridad pública y la ayuda a las comunidades más vulnerables por parte del municipio de Teziutlán.

Barbosa Huerta señaló que ya se está investigando al ex presidente municipal de Teziutlán por actos de corrupción, misma que combatirá a pesar de las críticas, pues consideró que es su deber como gobernador.

Precisó que no se abandonará a la región la construcción de la autopista Teziutlán-Martínez de la Torre, pues cada vez que se entrevista con el presidente Andrés Manuel López Obrador le recuerda el compromiso.

También el gobernador refrendó el trabajo conjunto con el presidente municipal Carlos Peredo, a quien envió una felicitación y un abrazo por su Segundo Informe de Gobierno.

Gobernador combate corrupción

“Gobernar para conseguir un esquema de estado de bienestar para la gente, eso se llama gobernar, esa es la visión que debe tener un gobernante, cómo puede construir para su pueblo mejores estados de bienestar para que tengan desarrollo humano, el mejor desarrollo humano para su pueblo”, señaló el Ejecutivo estatal.

“Y para eso, ¿saben qué se necesita? vocación de servicio. Si un gobernante no tiene vocación puede sufrir hasta el poder y se convertirse en una vulgar actividad en la cual se corrompe y beneficia el gobernante en turno”, indicó Barbosa Huerta.

“La corrupción es un tema terrible, el Gobierno del Estado que yo encabezo heredó un esquema de funcionamiento en el cual en general se convirtió en un modelo de negocios que era gobernar, no para servir, gobernar para obtener dinero a través de la corrupción.

“Yo podría dar a conocer un acto de corrupción diaria, de los que no dejó el modelo anterior, diaria, y lo haré, de verdad, terrible. Entonces la corrupción se combate en tres áreas”, señaló Barbosa.

“Uno, la contención diaria para evitar que nuestro gobierno, en el que estamos, al que pertenecemos, se desvíe, se corrompa, porque todo el tiempo la condición humana apunta para allá y hay que impedirlo. Segundo ámbito de combate es el fortalecimiento institucional, crear mecanismos, protocolos para impedir la corrupción de los gobiernos en turno. Y tercero, no, aquí no hay persecución, llámeles como quiera, pero es que el que violó la ley, que pague, que las pague”, aseguró el gobernador.

“Qué gobernador rencoroso, gobernador rencoroso porque estoy investigando todos los delitos de corrupción que cometieron todos los integrantes de este gobierno. Que me llamen así no me importa, todos los días encuentro defraudación al estado poblano por miles de millones de pesos, todos los días, no me preocupa eso, estoy obligado, la gente votó por mí para eso, no para dar vuelta a la página.

“No, no, no, de ninguna forma, no admitiría yo que me dijeran: ya no hagas eso, preferiría yo renunciar, a quedarme sin actuar en contra de los que le robaron a Puebla, así de simple, para que quede perfectamente claro y voy a seguir hasta donde tope”, refrendó el titular del Ejecutivo estatal.

“Ya está investigándose y en esas muchas causas están todos, todos, todos y no es un asunto de odio, no, no. Yo soy el hombre más feliz sin rencores, pero mi obligación es aplicar la ley. Por cierto, el presidente municipal anterior de ahí de Teziutlán tiene sus cuentitas, ahí para que lo sepan, que se van a investigar… y así un conjunto de cosas”, indicó Barbosa Huerta.