Detienen a hermano de alcaldesa de Cuyoaco por nexos con el huachicol

El gobernador Miguel Barbosa celebró la detención de José Luis Rechy Martínez, hermano de la alcaldesa de Cuyoaco, Anabel Rechy Benavides, por robo de combustible, aunque deslindó a la presidenta municipal de tener algún vínculo criminal con su consanguíneo.

En conferencia de prensa virtual, el titular del Ejecutivo comentó que puede responder por el actuar de la presidenta municipal de Cuyoaco pero no por sus familiares, quienes de acuerdo con versiones periodísticas están vinculados con el robo de hidrocarburo en la región.

Si bien el mandatario refirió que desconocía sobre la detención de este personaje, acotó que seguramente fue por un tema federal, ya que el robo de combustible lo atiende directamente la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por lo que aplaudió dicha detención.

MTP Noticias dio a conocer que José Luis Rechy Martínez fue detenido el pasado 15 de octubre por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) en una localidad del municipio de Cuyoaco; sin embargo, el mandatario comentó que la presidenta municipal y hermana de este sujeto estaría fuera de toda actividad ilícita.

A su vez, refirió que el padre de este personaje y ex alcalde de Cuyoaco, José Luis Rechy Tirado, también estaría involucrado en el huachicol. Además durante su mandato, entre 2014 y 2018, instaló gasolineras en la región que tiene a su cargo.

Familia se hereda el poder en Cuyoaco

En febrero de 2019 se desató un conflicto por el desabasto de agua en el municipio de Cuyoaco, que ese entonces tenía más de seis meses sin resolverse; sin embargo, dicho problema se agravó cuando el ex presidente municipal, José Luis Rechy Tirado, impuso a su hija, Anabel Rechy Benavides, como candidata y hoy alcaldesa de Movimiento Ciudadano en la presidencia municipal.

Tras los comicios, el ‘Frente Opositor de Cuyoaco’ que denunció la falta del agua en el municipio, acusó que la deuda con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no se pagó porque el dinero del pueblo se lo gastó José Luis Rechy en la compra masiva de votos para que su hija obtuviera el triunfo en las elecciones del pasado 1 de julio de 2018.

El ex edil heredó a su hija no sólo el poder sino el conflicto que reventó en agosto de 2018, cuando los habitantes cerraron la carretera federal Amozoc-Nautla y la autopista Puebla-Teziutlán a manera de protesta.

En aquella ocasión exigieron al edil que solucionara el desabasto de agua por una bomba descompuesta y luego por un adeudo ante la CFE, cuya falta de pago derivó en el corte al suministro eléctrico a las bombas de agua del municipio.

El entonces alcalde José Luis Rechy, al no poder pagar el adeudo, optó por robarse la electricidad para que la bomba funcionara, pero fue descubierto por la CFE y el suministro fue cortado de manera definitiva. Desde entonces el bombeo del vital líquido es esporádico.

A la llegada al poder de Anabel Rechy se mantuvo el desabasto de agua, por lo que los pobladores exigieron una solución definitiva y acusaron a la alcaldesa de no atender en la Presidencia Municipal sino en su domicilio particular, además de no brindar servicios como alumbrado público, seguridad pública, el registro civil y la falta de obras.