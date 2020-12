Pobladores enardecidos de Chignautla fueron citados por Facebook para quemar presidencia

A través de una publicación en un perfil de Facebook fueron convocados los pobladores de Chignautla a la presidencia municipal para manifestarse en contra de la presunta privatización del agua que pretende llevar a cabo el presidente municipal, Luciano Aparicio, lo que desencadenó la quema del inmueble.

Fue desde el perfil de Facebook, 'Chignautla N. T. La Nota' que los habitantes de esta demarcación fueron llamados para evitar la supuesta privatización del agua a través de la creación del Sistema operador del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Chignautla (Sosapachig).

Respondiendo a esta publicación y en punto de las 8 de la mañana de este lunes acudieron a la presidencia municipal, en donde buscaban al presidente Luciano Aparicio.

Al notar la ausencia del edil, los pobladores enardecidos causaron saquearon e incendiaron la presidencia municipal y la comandancia de la Policía Municipal.

“La cita es mañana a las 8 de la mañana en presidencia municipal de Chignautla no a la privatización del agua Luciano Aparicio presidente de Chignautla pretende privatizar los nacimientos de agua a una empresa privada comparte difunde esto es serio señores nos vemos mañana 8 am no es municipalizar el agua el privatizar señores tenemos que hacer algo la propuesta ya está en el congreso del estado a punto de aprobarla tenemos que pararla hagamos algo por el futuro de nuestros hijos”, se lee en la publicación de Facebook de la página Chignautla N. T. La Nota