Presidente de Francisco Z. Mena sigue sin acatar orden del TEEP

Pascual Morales Martínez, presidente municipal de Francisco Z. Mena, no ha brindado una disculpa pública por maltrato psicológico y verbal, ni ha pagado las quincenas caídas de la regidora de la comisión de Protección Civil, Flor Teresa Ávila Núñez, a pesar de la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP).

En mayo pasado, la sala regional de la Ciudad de México dictaminó que se cometieron actos de violencia política por razón de género en contra de Ávila Núñez, por lo que se le brindaron las medidas de protección a la víctima, así como a sus familiares, por todo el tiempo que ejerza su cargo.

Ante esta situación, el edil Pascual Morales inventó artimañas para deslindarse, pero fue evidenciado en redes sociales, donde se mostraron dichas agresiones en contra de la regidora de Protección Civil.

La cabildante acudió el pasado 10 de agosto a la Presidencia Municipal, en compañía de policías estatales, debido a las medidas de protección que le brindaron, para verificar si ya tenían una resolución del pago de sus quincenas caídas.

Ávila Núñez acudió, debido a que el Ayuntamiento le hizo llegar un escrito donde le indicaron que su pago estaba listo en Tesorería, pero se llevó la sorpresa de que ni el titular de la dirección se encontraba laborando.

A través de un video en Facebook Live, la cabildante señaló que ni Morales Martínez ni el tesorero acuden a la Presidencia Municipal, a pesar de que ya le habían dado fecha para cobrar sus quincenas.

Ávila Núñez indicó que no ha obtenido ninguna disculpa pública por parte del alcalde morenista, pues se excusan con la pandemia.

Desde mayo de 2019, Ávila Núñez no ha recibido pago alguno; la regidora indicó que en la alcaldía le ofrecieron un espacio en una bodega, con un escritorio, el cual tiene cerrados los cajones, no le dieron silla, ni una computadora para realizar el monitoreo de los fenómenos naturales; señaló que el director de Protección Civil, Francisco Martínez Cruz, no le brinda información del área.

La quejosa indicó que, durante su visita a la alcaldía, un la policía municipal le negó el acceso a los policías estatales que la acompañaron, a pesar de que la Presidencia Municipal es un espacio público.