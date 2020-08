Edil de Chignahuapan, Javier Tirado, da positivo a Covid

El edil del municipio de Chignahuapan, Javier Tirado Saavedra, dio positivo al Covdi-19, informando en sus redes sociales que seguirá los protocolos establecidos por la secretaría de salud cumpliendo con el aislamiento y recibiendo atención médica.

En su mensaje informó que “Lamentablemente seguimos viviendo una situación complicada y de mucho cuidado debido a la pandemia que hoy afrontamos"

De manera responsable me dirijo a ustedes a través de este medio para informar que he dado positivo en mi prueba de Covid-19, por lo que, siguiendo los protocolos establecidos por la Secretaría de Salud, externo que me encuentro estable cumpliendo con mi aislamiento y recibiendo la atención médica correspondiente”.

Señaló que seguirá atento a las tareas que competen en su administración, dando seguimiento a cada una de ellas, “a pesar del confinamiento y aislamiento, es muy importante no bajar la guardia en la etapa que hoy vivimos, seamos responsables y no escatimemos en cada una de las medidas que sean necesarias para salvaguarda nuestra salud y la de los nuestros.

Finalmente, el alcalde del municipio de Chignahuapan, Javier Tirado Saavedra, agradeció las muestras de apoyo y los mensajes positivos de amigos y conocidos que se han puesto en contacto con él.