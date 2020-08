Buscan a personas desaparecidas en municipios de la Sierra Norte

En los municipios de Huauchinango, Zihuateutla, Zacatlán y Chignahuapan, la Secretaría de Gobernación estatal, en coordinación con la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, ordenó realizar tareas de búsqueda para la prospección y localización de restos humanos, que probablemente estén relacionados con los desaparecidos en la Sierra Norte de Puebla.

Diferentes grupos de Cruz Roja, Guardia Nacional, Protección Civil, de los diferentes municipios, Policía Estatal, agentes ministeriales y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se han sumado a las tareas de búsqueda de personas desaparecidas.

Al ser una búsqueda intermunicipal, los grupos son nutridos y las supervisiones se han extendido al municipio de Zihuateutla, aunque, hasta el momento, no se ha encontrado ningún rastro, evidencia o indicios de restos humanos.

De acuerdo a las autoridades estatales, en la Sierra Norte son siete los puntos de interés a explorar, donde se cree que podría haber cuerpos sin vida e, incluso, fosas clandestinas, pero no existe evidencia alguna sobre el hallazgo de una de éstas.

El pasado domingo 23 de agosto, se realizó una marcha de familiares que están en la búsqueda de personas desaparecidas, mencionando que no tenían respuesta del estado y que le dieron carpetazo.

Incluso, acusaron que las agencias ministeriales no procedían si no había “apoyo”, por lo que daban carpetazo a las desapariciones, las cuales sólo quedaban con un documento con Número de Atención Temprana (NUAT) y no se llevaba a cabo la carpeta de investigación (CDI).

La respuesta de la Secretaría de Gobernación fue inmediata, pues mencionaron, en la cuenta de Twitter @BusquedaGobPue, lo siguiente: “María del Carmen Carabarin Trujillo, en colaboración con @GN_MEXICO_ @SEDENAmx, @SSPGobPue, dirige las acciones para localizar a personas desaparecidas del colectivo @CristalUnido, en el municipio de Huauchinango”.

Será hasta este miércoles 26 de agosto cuando culminen las actividades y los recorridos, para que, posteriormente, la Secretaría de Gobernación dé a conocer el resultado de estas tareas de investigación de personas desaparecidas.