Alcaldesa de Xicotepec fija su postura ante las agresiones que recibió una joven de 21 años (VIDEO)

Mediante sus redes sociales, la alcaldesa del municipio de Xicotepec Laura Guadalupe Vargas Vargas emitió su postura sobre los hechos que ocurrieron el pasado 10 de agosto, cuando la femenina fue atacada por un sujeto en una vereda de la Avenida Universidad y se presume que también fue abusada sexualmente.

Derivado de los señalamientos que realizaron en sus redes sociales el Frente Feminista Radical Puebla, señalando que fue una tentativa de homicidio, lo que le ocurrió a Valeria de 21 años de edad.

“Para el gobierno municipal de Xicotepec sus ciudadanas no son merecedoras de justicia. Desde el 10 de agosto en que tuvo lugar una tentativa de feminicidio, ha ocupado sus esfuerzos en el ocultamiento y la impunidad para el o los potenciales feminicidas”.

La respuesta de la alcaldesa Lupita Vargas, fue mediante un vídeo en sus redes sociales, expresando que no habrá impunidad sobre este caso y que desde un principio se le otorgó la atención a la joven lesionada.

Quiero compartirles, que desde el día que ocurrieron los hechos, hemos reforzado el patrullaje en esta zona, lo veníamos realizando en la coordinación que existe con la Universidad, como el Centro Escolar para que no existieran estos incidentes, donde hombres y mujeres iban a estudiar de manera regular en estos centros educativos, sin embargo, haremos lo propio en materia de seguridad, para que sea un lugar seguro y todos podamos transitar con tranquilidad.

De la misma manera quiero informarles que hemos establecido comunicación desde el día del incidente con la Fiscalía del Estado para poder coadyuvar la investigación correspondiente, sabemos que la Fiscalía iniciará la carpeta de investigación una vez que se puedan establecer las denuncias correspondientes, estaremos al pendiente de que esto suceda, un incidente de esta magnitud no puede pasar desapercibido.

Manifestarte Valeria, que en Xicotepec tienes una aliada, en Xicotepec la presidenta municipal de manera personal estará al pendiente, como lo he estado haciendo para que tú te sientas tranquila, tu familia se sienta segura, y por supuesto que la justicia exista en este caso en particular. Decirles a las mujeres de Xicotepec, que como presidenta municipal, como servidora pública y como mujer, seguiré dando la batalla, porque la lucha en contra de las mujeres no se da con solamente un hecho en particular, estamos trabajando de manera permanente para que esto no suceda, necesitamos del apoyo de la ciudadanía para que, lo que podamos generar de conciencia sea un trabajo colectivo entre sociedad y gobierno” mencionó en su audio video de sus redes sociales.

Es importante mencionar que el presunto agresor de Valeria, está plenamente identificado por la víctima, quien recibió una lesión en el cuello y por la gravedad de la lesión fue trasladada a un nosocomio de Xicotepec para que luego arribara a la capital poblana para su atención y valoración médica y la interrogante es ¿Por qué la Fiscalía, no se inició la carpeta de investigación de oficio al momento en que arribó con lesión por arma blanca que expuso a Valeria en Peligro su vida? Esto ya tendrá que darse a conocer si en su momento se abrió la carpeta de investigación por lesiones o si pasó desapercibido por el personal de la Fiscalía del estado de Puebla.