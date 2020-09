Anuncian familiares de desaparecidos en Sierra Norte protesta ante Fiscalía

Familiares de personas desaparecidas en la Sierra Norte de Puebla anunciaron una manifestación en la sede de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla para exigir que su titular, Gilberto Higuera Bernal, libere los expedientes de los casos y puedan verificar si existen las carpetas de investigación de cada uno de ellos.

Respecto a los casos más mencionados en la región, resalta el de tres jóvenes que desaparecieron desde el pasado 8 de septiembre de 2016 y sus familiares no han dado con su paradero; sus nombres son Aurelio Alfonso Solís Castañeda, África Leticia Quiroga Castro y Roberto Sánchez Hernández, todos originarios de Xicotepec.

Solís Castañeda, de 20 años de edad, al momento de su desaparición, salió al centro de Xicotepec, donde vivía, a comprar unas cosas con su amiga Quiroga Castro, pero ninguno de los dos volvió. A los pocos días, su familia se enteró que habían desaparecido, junto con su maestro Roberto Hernández Sánchez, de 29 años de edad.

Ante esta situación, Patricia Solís, familiar de Aurelio Alfonso, anunció una manifestación debido a que la carpeta de investigación se encuentra completamente vacía y han solicitado la lista de llamadas de los celulares de los tres desaparecidos para saber en dónde estaban, quién les llamó o alguna referencia para localizarlos; sin embargo, hasta el momento no tienen respuesta por parte de las autoridades del Gobierno del Estado y ni federal.

Lo anterior es parte del protocolo para la ubicación de las personas desaparecidas, pero en su momento no realizó este trabajo la Fiscalía, “nosotros ya no buscamos culpables, lo que haya pasado o como haya pasado, nosotros ya lo perdonamos, pero Alfonso es parte de nuestra familia y lo queremos de regreso como sea. Conforme pasa el tiempo, estamos conscientes de que probablemente ya no esté con vida, la gente no se da cuenta de la crisis humanitaria que estamos viviendo, esto le puede pasar a cualquiera”, reclamó Patricia Solís.

La convocatoria fue abierta a toda persona que busque a un familiar desaparecido, a las que no han obtenido respuesta por parte de la Fiscalía o que simplemente le han dado el carpetazo a las averiguaciones previas.

Por lo anterior, llaman a que el próximo martes 8 de septiembre, a cuatro años de la desaparición de Aurelio Alfonso Solís Castañeda, África Leticia Quiroga Castro y Roberto Sánchez Hernández, se concentren los manifestantes frente a la sede de la FGE en Puebla.