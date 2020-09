Funcionaria racista en Huachinango: qué bueno que llegaron los españoles dice en evento de mujeres indígenas (VIDEO)

Mediante un vídeo en redes sociales la directora del Instituto Municipal de la Mujer de Huauchinango, dijo que “qué bueno que llegaron los españoles (…) porque nos permitieron el mestizaje”. Esto el pasado 5 de septiembre cuando se conmemoró el Día de la Mujer Indígena

Esto fue lo cuestionado por la ciudadanía al saber que era un día especial para conmemorar a la mujer indígena, no para hablar de la llegada de los españoles; sin embargo, también dijo que gracias a un hombre que vino varias veces al país, y sin conocer claramente sus intenciones, se unió con una mujer indígena que dio origen al mestizaje.

El evento fue transmitido vía Facebook Live, en la cuenta oficial de “Cultura y Educación Huauchinango” y fue compartido en redes sociales, mismas que incluyeron grupos de WhatsApp. En ambas plataformas se anexaron algunos calificativos para la servidora pública que no tenía conocimiento de lo que se estaba conmemorando, cosa que no le favoreció.

La funcionaria María Eugenia Espinoza Téllez, luego de ser señalada por sus amplios conocimientos, no pudo evitar las críticas que le llovieron ya que el pasado 05 de septiembre era para honrar a la mujer indígena que trabaja con la tierra, tratando de rescatar la identidad, la cultura, las tradiciones y buscan la igualdad de derechos, no quieren ser discriminadas. Lamentablemente esa discriminación se hizo presente en la funcionaria pública al mencionar el tema de la llegada de los españoles y no ahondar en el tema principal.