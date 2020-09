Protestan juntas auxiliares por falta de obras en Huauchinango

La inoperancia y la falta de interés del presidente municipal de Huauchinango, Gustavo Adolfo Vargas Cabrera, hizo que habitantes de la junta auxiliar de Cuautlita llevaran a cabo el cierre de la carretera de Texcapa-Nuevo Necaxa por varias horas, luego de que no han llegado aportaciones de obras en esta junta auxiliar.

El acceso fue cerrado a los vehículos por el mal gobierno y los engaños de Vargas Cabrera, quien desde hace dos meses no atiende al edil auxiliar de Cuautitla, Benito Cortéz Castillo, quien ha insistido en una audiencia, sin embargo, no le da la cara.

El presidente auxiliar de Cuautlita manifestó a medios locales: “¿Cuántas veces, ustedes saben o han visto que hemos ido a la cabecera municipal para buscar apoyos? Tenemos las peticiones de obra pública del año 2019, las metimos el 28 de febrero y hasta ahorita ninguna respuesta. Las mismas peticiones se metieron este año y no recibimos respuesta, ninguna obra nos ha hecho el ciudadano presidente”.

Cortéz Castillo señaló que Vargas Cabrera le impuso un panteón municipal para la comunidad: “La construcción de este panteón no tiene ningún proyecto, abusando del poder vino con su gente, taló árboles y no hay proyecto alguno ni permisos de uso de suelo, por lo que tuvimos una multa de más de medio millón de pesos, son cosas que no tomó en cuenta el presidente y por ser presidente se valió para hacer este panteón municipal”.

Respecto a las obras, el edil auxiliar reveló que no asistió el alcalde Gustavo Vargas Cabrera para ver las necesidades de las obras del ejercicio 2019 y mucho menos las de 2020 que va a terminar “queremos que venga el ciudadano, que mande al de Obras Públicas. A la síndico, pero desde hace dos meses no tuvieron el valor de asistir, aunque en presidencia quedó el alcalde formalmente que iba a acudir la síndico para levantar un escrito de la petición de obra y hasta la fecha no existe nada”.

Es por esto que el acceso de Texcapa a Nuevo Necaxa estuvo cerrado de las 11:00 a las 15:00 horas y los habitantes de la junta auxiliar de Cuautlita y otras colonias aledañas esperan que Vargas Cabrera cumpla, ya que está a un año de concluir su mandato y no existe ninguna obra del ejercicio 2019.