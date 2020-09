Abandona Ecoloco Vargas a comerciantes de Huauchinango; no tienen ni para renta

Los locatarios de la colonia Centro tuvieron que cerrar sus establecimientos debido a que no pueden abrir por los decretos estatales, además de las bajas ventas para pagar rentas

Gustavo Vargas Cabrera alcalde de Huauchinango, fue señalado como mentiroso por comerciantes establecidos luego de abandonarlos durante la pandemia; en lugar de apoyarlos, los desamparó tras los operativos realizados por inspectores de la Dirección Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Depris) y Protección Civil.

Los locatarios de la colonia Centro tuvieron que cerrar sus establecimientos debido a que no pueden cumplir con los gastos para realizar la compra de gel antibacterial, tapetes sanitizantes y caretas, entre otros insumos que se necesitan para poder abrir sus locales; ahora con los operativos estatales para negocios no esenciales, no han tenido para solventar sus gastos y pagar renta.

Por lo anterior, los comerciantes establecidos decidieron cerrar sus negocios para evitar la inspección, aunque algunos ya no pueden pagar sus rentas y no han recibido ningún apoyo por parte del Ayuntamiento de Vargas Cabrera.

Los locatarios acusan que el presidente municipal ‘ha brillado por su ausencia’, pues tampoco existe titular de Comercio y Abasto del Ayuntamiento que les dé una solución a las problemáticas que enfrentan.

Los comerciantes advirtieron que preparan una protesta frente al Palacio Municipal para exigir a Vargas Cabrera que les brinde el apoyo necesario ante la crisis que enfrentan por las bajas ventas, aunque los altos índices de contagio del COVID-19 son desfavorables en este municipio, con 373 contagios y 55 defunciones.

Además, los locatarios del municipio de Huauchinango reprocharon que el hotel-restaurante del alcalde, a pesar de que en una ocasión fue clausurado, abrió al día siguiente con total impunidad.

Por tanto, exigen que si el mismo hotel del presidente municipal no cumplió con los decretos estatales y violó los estatutos, que les brinden la misma oportunidad a los comerciantes que han cerrado sus establecimientos para no ser sancionados.