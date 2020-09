Apuesta alcalde ebrio de Quimixtlán 10 millones a que gana reelección (VIDEO)

Armando Pimentel Gómez, alcalde de Quimixtlán, municipio ubicado en la Sierra Nororiental de Puebla, fue grabado borracho cuando apostó 10 millones de pesos a que ganaba la reelección en 2021, además de jactarse de haber tenido una relación política cercana con el extinto gobernador Rafael Moreno Valle.

"¿Cuánto le aposté yo a que le ganaba? Un tráiler de millón y medio de pesos. Ahora le apuesto 10 millones a que vuelvo a ganar. Cuando gane yo, vengo y me empiezo contigo", presume Pimentel Gómez a un ciudadano, con cerveza en mano.

También comenta sobre una reunión que sostuvo con Moreno Valle, donde le dijo: " Y sabes por qué, wey... porque cuando una vez me citó Moreno Valle, me dijo: aquí no quiero putos y pendejos jodidos, aquí yo quiero gente chingona y con dinero", indicó el edil de Compromiso por Puebla.

En ese momento, uno de los acompañantes del embriagado presidente municipal de Quimixtlán le avisa que lo están grabando, dos de sus hombres se acercan al dueño del celular y termina la grabación.

Armando Pimentel sólo tiene la secundaria terminada; de 2011 a 2014 fue edil auxiliar de Patlanalan, Quimixtlán, Puebla; cuenta con 20 años de comerciante por cuenta propia y 15 años de manejo de transporte pesado por cuenta propia.