Convierten en cantina calles del centro Huauchinango, y Ecoloco Vargas calladito

No nada más en el jardín central de Huauchinango, existen los indigentes, si no que ahora se inundan otras calles, como en el caso de los vecinos de la calle Ávila Camacho, quienes solicitan la intervención de las autoridades para liberar al tránsito peatonal la banqueta y además persuadir al grupo de indigentes de no molestar a la gente porque pone en riesgo de ser atropellados.