Ecoloco Vargas llena de excusas su Segundo Informe; no hay avances en Huauchinango

El edil de Huauchinango, Gustavo Adolfo Vargas Cabrera, rindió su segundo informe de gobierno, quien a dos años de estar al frente de este municipio, no existen avances en obras e infraestructura y mucho menos con el acercamiento de la gente, quienes hoy le reclaman y más en las juntas auxiliares donde no existe apoyo en obra pública y seguridad pública, que es lo que más demanda la ciudadanía y el proyecto de Xaltepec aún no tiene avances y los habitantes de esta localidad no cuentan con agua.

En su mensaje, se tiró al suelo indicando que los recursos les fueron retractados y solicitó al gobernador del estado para que los ayude, pero no rindió cuentas de todos los gastos que realizó en la excavación de los túneles del jardín central de Huauchinango.

Rogó que el padre corona le dé la aceptación para el proyecto de la Cruz Monumental, aunque no tendrá la aprobación para que se realice dicho proyecto, el cual, en lugar de beneficiar, afectará a los feligreses, quienes siempre han hecho lo posible por mantener el culto religioso sin necesitar de recursos del gobierno municipal que ahora se ven como intereses personales de Vargas Cabrera ya que en ese lugar se encuentra su hotel restaurante, el cual ha sido remodelado durante esta pandemia.

Vargas Cabrera, indicó que ha hecho obra pública, pero han sido mínimas y no de gran impacto, aunque los recursos han sido rebasados en los costos, por lo que la ciudadanía se encuentra muy molesta, quienes le reclaman a cada edil auxiliar.

Los lugares más alejados como Cuahueyatla, Nopala, Chicuase, Tepetzintla entre otras juntas auxiliares de extrema pobreza, no hay ningún avance en infraestructura carretera, mucho menos en seguridad pública ya que algunos de estos lugares, el huachicoleo se ha incrementado.