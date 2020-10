Ecoloco Vargas presiona a cura para ceder ante Cruz Monumental de Huauchinango

Los creyentes católicos se inconformaron contra el presidente municipal pues dijeron que “el templo se respeta, no está para turistas ni profanaciones”

Gustavo Vargas Cabrera, presidente municipal de Huauchinango, sigue presionando al cura católico José Gustavo Corona para que otorgue el permiso para la construcción de una Cruz Monumental en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, pese a los reclamos de los feligreses y el propio clero.

En los últimos días, el alcalde convocó a una recolección de firmas para meter presión al clero y realizar el proyecto impulsado por el propio Vargas Cabrera, mismo que rechaza el párroco del templo y la misma feligresía.

El clero y los feligreses de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción manifestaron su inconformidad a través de mensajes de WhatsApp, donde señalan que la llamada Cruz Monumental es una obra para que el presidente municipal justifique gastos en el año de Hidalgo.

Grupos inconformes piden a la ciudadanía “no firmar la consulta para la realización de un proyecto turístico impulsado por el mismo alcalde Gustavo Vargas que pretende la construcción de una cruz gigante en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción”.

“El templo se respeta, no está para turistas ni profanaciones como un mirador y cafetería sobre el altar de nuestra Parroquia, los recursos que se van a destinar se pueden aprovechar para reactivar los micronegocios, la seguridad, infraestructura, la salud, etc. Te invitamos a no firmar la consulta ciudadana de dudosa procedencia”, mencionaron los quejosos en las redes sociales.

El párroco Gustavo Adolfo Corona advirtió que no otorgará los permisos para que se lleve a cabo la construcción de la llamada Cruz Monumental, aunque lo haya hecho público el alcalde durante su Segundo Informe de Gobierno.

“El presidente municipal se está metiendo en cosas de la iglesia de una manera muy peligrosa”, y de inmediato responsabilizó al edil. “Delante de ustedes lo hago responsable de cualquier cosa que pueda venir posteriormente: disgusto de los cristianos católicos, malestar del obispo, alguna cosa que pudiera suceder contra mí o contra el padre. Se está metiendo en lo que no le corresponde”, dijo.