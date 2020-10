Gabriel Alvarado Lorenzo, ex edil de Huauchinango, da patadas de ahogado por investigación de la ASE

Gabriel Alvarado Lorenzo, ex presidente municipal de Huauchinango y esposo de la diputada estatal Liliana Luna Aguirre, dio patadas de ahogado al enterarse que es investigado por la Auditoría Superior del Estado (ASE) por el uso de facturas falsas.

“Leo en algunos medios, no sin sorpresa, que me incluyen en una lista de ex presidentes municipales que supuestamente están siendo investigados por la Auditoría Superior del Estado”, señaló el ex edil.

Agregó que su conciencia está tranquila, ya que “las observaciones que le han hecho a la administración que encabecé, siempre han sido solventadas, en tiempo y forma”.

Como forma de desviar la atención de sus irregularidades, indicó que dichas investigaciones son un asunto político, “Para mí es muy claro que este es un asunto electoral, más mediático que jurídico, con el que quieren aplicar aquella vieja máxima de que la calumnia cuando no mancha, tizna. En mi caso ni lo uno ni lo otro. ¡Siempre le van a tirar piedras al árbol que da frutos!”.